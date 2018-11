Jair Bolsonaro e Paulo Skaf se encontram em São Paulo

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), encontrou-se nesta sexta-feira, 23, em São Paulo, com o presidente da Federação das Indústrias do Estado (Fiesp), Paulo Skaf. A reunião não estava prevista na agenda divulgada pela assessoria de Bolsonaro.

Skaf afirmou no Facebook que teve um "produtivo encontro" com ele, "pensando no futuro do Brasil" e publicou uma foto com o presidente eleito. "O País precisa de uma agenda econômica que o coloque na rota do crescimento e da geração de empregos", escreveu o presidente da Fiesp e candidato derrotado a governador de São Paulo.

Ainda no primeiro turno da eleição presidencial, Skaf declarou apoio a Bolsonaro contra o então candidato a presidente Fernando Haddad (PT). Na ocasião, o então candidato do MDB a governador afirmou que não ficaria "neutro em hipótese nenhuma". Nesta sexta-feira, a equipe médica do presidente eleito decidiu adiar a realização da cirurgia que retiraria a bolsa de colostomia, inicialmente prevista para 12 de dezembro. Bolsonaro fez exames pré-operatórios no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, os quais apontaram "inflamação do peritônio e processo de aderência entre as alças intestinais". Apesar disso, Bolsonaro "encontra-se bem clinicamente", de acordo com boletim médico. Depois, ele viajou para o Rio.