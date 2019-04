Itamaraty inicia mudanças na embaixada do Brasil nos Estados Unidos

WASHINGTON - O atual embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, será substituído. A troca foi confirmada no Diário Oficial de hoje, que traz uma portaria assinada na última sexta-feira pelo chanceler, Ernesto Araújo, que remove Amaral para o escritório de representação do ministério em São Paulo.

A mudança na embaixada dos Estados Unidos era esperada desde a posse do presidente Jair Bolsonaro. Amaral foi nomeado para o posto no governo Michel Temer e já ocupou os postos de porta-voz da Presidência e de ministro nos governos do tucano Fernando Henrique Cardoso.

O embaixador já havia dito a interlocutores que deveria continuar no posto só até a visita de Bolsonaro aos Estados Unidos, que aconteceu no fim de março, para ajudar nas tratativas do encontro com o americano Donald Trump.

O nome mais cotado para assumir a cadeira é o do diplomata Nestor Forster, que serve atualmente na embaixada de Washington. Forster foi o responsável por levar o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para conhecer Olavo de Carvalho em um encontro na casa do escritor, em Virgínia, nos Estados Unidos. Forster e Olavo de Carvalho, que se tornou um ideólogo do presidente Jair Bolsonaro, são amigos de longa data.

O diplomata também teve papel central na visita de Bolsonaro aos Estados Unidos. Ele foi responsável, por exemplo, por elaborar a lista dos pensadores conservadores e de direita que participaram o jantar com o presidente.