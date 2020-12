Isa Penna acusa Fernando Cury de assédio sexual na Alesp

A deputada estadual Isa Penna (PSOL) afirmou nesta quinta-feira, 17, que vai registrar um boletim de ocorrência contra o deputado Fernando Cury (Cidadania) por assédio sexual durante sessão plenária da noite de quarta-feira, 16.

O vídeo do episódio foi transmitido ao vivo pelo canal da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) no YouTube. Nele, a parlamentar aparece conversando com o presidente da Casa, Cauê Macris (PSDB), quando Cury se aproxima da Mesa Diretora e se posiciona atrás da deputada, colocando a mão na lateral de seus seios. Em seguida, Isa empurra o deputado para afastá-lo de seu corpo.

"Ontem, aqui nessa Casa, na frente da sua Mesa, eu fui assediada. Eu fui apalpada na lateral do meu corpo pelo deputado Fernando Cury, do partido Cidadania", relatou Isa em sessão nesta quinta-feira, 17. A deputada afirmou que, além do boletim de ocorrência, vai fazer uma representação contra o parlamentar. "Certamente não é um caso isolado. A gente vê a violência política e institucional a todo momento contra as mulheres. O que dá o direito a alguém de encostar em uma parte do meu corpo íntima?", discursou ela.

Toda minha solidariedade para @IsaPennaPsol, Deputada Estadual do @psol50 São Paulo que hoje foi assediada pelo Fernando Cury (Cidadania) que passou a mão no seio dela na @AssembleiaSP. Ela sofreu essa violência em seu espaço de trabalho! Nojento! Por favor, repercutam isso! pic.twitter.com/pjLDyuPisj — Simone Nascimento (@SimoneEhNois) December 17, 2020

O vídeo foi transmitido na sessão desta quinta-feira, 17, após muita insistência de Isa e da bancada do PSOL e do PT. O presidente Cauê Macris se recusou por diversas vezes a exibir a filmagem, alegando ser uma regra do regimento e não ser possível abrir uma exceção. A deputada criticou a postura que chamou de "omissão" e "silêncio". A liberação veio apenas depois da anuência dos líderes partidários.

'Abraço'

Na sessão desta quinta, o deputado Fernando Cury disse que está "muito constrangido" e "triste" pelo "julgamento feito" no plenário. "Gostaria de frisar que não houve, de forma alguma, tentativa de assédio, de importunação sexual ou qualquer outra coisa", disse ele. O deputado se desculpou pelo que chamou de "abraço" e disse que faz isso "com diversas colegas" da Casa.

Apesar de ter pedido desculpas, Cury afirmou não ter feito nada de errado."Eu nunca ia fazer isso na frente de 100 deputados", disse ele. "Eu não fiz nada disso, não fiz nada de errado. O que eu fiz foi abraçar. Vocês viram o vídeo."

Em nota, a Alesp declarou que "com a denúncia da deputada, o Conselho de Ética fará avaliação do caso".