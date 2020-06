Irmão de Weintraub escreve no Twitter que ex-ministro já está nos EUA

O assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, Arthur Weintraub, afirmou em sua conta oficial no Twitter que seu irmão, o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, já chegou aos Estados Unidos. Weintraub deixou o cargo e foi indicado, pelo governo, a uma diretoria do Banco Mundial.

"Obrigado a todos pelas orações e apoio. Meu irmão está nos EUA", escreveu Arthur. Ontem, o senador Fabiano Contarato (PSB-ES) havia protocolado um pedido de apreensão do passaporte do ex-ministro no Supremo Tribunal Federal (STF). Weintraub é investigado no inquérito das fake news no STF, e também é alvo de processo por racismo contra chineses na Corte.

Também no Twitter, em resposta a um seguidor que lhe perguntou se Arthur iria para os EUA junto com ele, o ex-ministro escreveu que "as coisas aconteceram muito rapidamente". O tuíte, publicado na manhã deste sábado, indica que o economista estava na cidade de Miami, na Flórida.