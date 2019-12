Investigados trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj; veja quem são

A operação de busca e apreensão realizada pelo Ministério Público do Rio na manhã desta quarta-feira, 18, atingiu o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), Fabrício Queiroz, e familiares da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Valle. Tiveram os endereços visitados pelos agentes nove parentes de Ana Cristina e a mulher e a enteada de Queiroz.

Todos estiveram lotados no gabinete de Flávio em diferentes momentos de seu mandato na Assembleia Legislativa do Rio, entre 2003 e 2018, e estão entre os que tiveram os sigilos bancário e fiscal quebrados pela Justiça Rio, a pedido do Ministério Público, em maio deste ano.

A operação se dá no âmbito da investigação que apura suposto esquema de lavagem de dinheiro e peculato no gabinete de Flávio na Alerj quando ele era deputado estadual.

Para Entender Caso Queiroz: MP retoma investigação com foco em Flávio Bolsonaro Um ano após ‘Estado’ revelar movimentações financeiras atípicas do ex-assessor do então deputado estadual, apuração tem novo ponto de partida depois da decisão do STF sobre dados sigilosos

Veja quem são os atingidos pela ação: