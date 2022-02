Instituto Não Aceito Corrupção lança movimento ‘Transparência Já’ para as eleições

O Instituto Não Aceito Corrupção (Inac) lançou, nesta quarta-feira, 9, o Transparência Já, movimento para que os eleitores possam exercer o direito ao voto com maior consciência nas eleições de 2022. Até 2 de outubro, dia das eleições no País, o movimento terá dez etapas. “As eleições merecem atenção especial”, diz Roberto Livianu, procurador de Justiça em São Paulo e presidente do Inac. “É relevante dar nossa contribuição para que o eleitor tenha o maior número de subsídios para o esclarecimento e para a verdade.”

O presidente do Inac afirma que o movimento é apartidário e buscará esclarecer questões em todos os campos políticos. A primeira das ações fala sobre o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à Presidência. “Embora o candidato se declare inocente”, diz o documento publicado pelo instituto, “do ponto de vista jurídico, ele não foi absolvido”.

“É uma questão técnica”, diz Livianu. “De fato, o Supremo Tribunal Federal tomou uma posição anulando os processos, houve deslocamento de competência, entendeu-se que o ex-juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade e declarou-se extinta a punibilidade de Lula em virtude da prescrição. Mas isso não significa que Lula foi absolvido.”

A ideia é que haja o lançamento de novas etapas da ação a cada mês, com a possibilidade de que haja mais do que dez etapas, caso seja necessário desmentir alguma informação falsa em alta.