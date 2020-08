Infografia do 'Estadão' conquista dois prêmios Malofiej

O Estadão conquistou duas medalhas na edição 2020 do Malofiej, principal prêmio de infografia do mundo. Os materiais especiais sobre os discursos de posse desde a redemocratização e sobre adoção no Brasil foram reconhecidos com medalhas de prata e bronze, respectivamente.

Medalhista de prata, a infografia sobre o tema dos discursos de posse dos presidentes eleitos desde a redemocratização foi publicado originalmente no dia 2 de janeiro de 2019, com uma categorização dos assuntos tratados de Collor a Bolsonaro. O produto teve texto e dados de Augusto Conconi e Rodrigo Menegat; infografia de Bruno Ponceano; desenvolvimento de Ariel Tonglet; e transcrição de Matheus Lara.

Leia Também Gráficos mostram temas dos discursos de posse desde a redemocratização

Também premiado, o infográfico "Simulação mostra quais crianças são adotadas (e quais não são) no Brasil" foi publicado em setembro de 2019. O material permite ao leitor compreender as variáveis que envolvem a adoção de crianças e adolescentes no País, como o tempo que leva para uma criança ser adotada, de acordo com a faixa etária, deficiência, presença de irmãos e etc. Teve reportagem de Júlia Marques, Mariana Cunha e Vinicius Sueiro; design de Bruno Ponceano e Vinicius Sueiro; e desenvolvimento de Vinicius Sueiro.

A edição 2020 do Malofiej avaliou 1 mil infográficos produzidos por 162 veículos de comunicação provenientes de 34 países. Do total, 400 concorreram na categoria "Impresso" e 600 na categoria "digital". Também foram premiados, no Brasil, infografias do Globo Esporte e da Folha de S.Paulo.