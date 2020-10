Indicado para Supremo, Marques já foi alvo de 33 representações no CNJ

BRASÍLIA – Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), o desembargador Kassio Marques já foi alvo de 33 representações no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Deste total, 32 foram motivadas por atraso nos processos. O Estadão apurou que uma das representações, sob sigilo, teve como motivo falha disciplinar.

Marques ocupará a cadeira do ministro do STF Celso de Mello, que vai se aposentar no próximo dia 13. Os processos no CNJ contrariam o que têm dito, reservadamente, os ministros do governo Jair Bolsonaro.

Para eles, Marques tem como marca a agilidade no julgamento de ações. Em entrevista ao Anuário da Justiça Federal de 2019, concedida ao portal jurídico ConJur, o próprio desembargador – à época vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (TRF-1) – apontou a produtividade como uma de suas características. Disse, por exemplo, que proferia mais de 600 decisões por dia.

A informação de que o desembargador havia sido alvo de representações no CNJ foi divulgada nesta quinta-feira, 1, pelo jornal Valor Econômico. Ao Estadão, o colegiado confirmou que todos os processos abertos contra Marques são referentes a atrasos.

Em alguns casos, o CNJ determinou que o Tribunal Regional Federal da 1a. Região, onde o desembargador atua, tome providências para resolver os problemas relacionados à demora nos julgamentos.

O Estadão mostrou que Marques ficou surpreso ao assumir o posto de desembargador do TRF-1, em 2011, por indicação da então presidente Dilma Rousseff. Encontrou um acervo de 22 mil processos em seu gabinete, além de um fluxo cerca de mil novos casos mensais chegando à sua mesa.

Questionado sobre o que faria com o estoque “tão grande” de casos e como pretendia diminuir a pilha de processos em seu gabinete, o desembargador respondeu com um sorriso. “Primeiro (é preciso) ter muita fé em Deus. Depois, no trabalho que vou desempenhar no tribunal”, afirmou.

No início de sua gestão, Marques também deu entrevistas nas quais afirmava que, com o tempo, iria “equalizar” o número de casos que entravam e saíam de seu gabinete, zerando o estoque de processos.