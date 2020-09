Indicada para corregedoria do CNJ defende quarentena para juízes na política

BRASÍLIA – Indicada para o cargo de corregedora-geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a ministra Maria Thereza de Assis Moura defendeu uma definição sobre a quarentena de juízes que queiram disputar eleições para cargos públicos, tema em discussão no Congresso. A regra poderia barrar a candidatura de ex-magistrados, em 2022, e um dos alvos é o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro.

Em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, nesta terça-feira, 22, a ministra afirmou que a quarentena precisa ser discutida. “É muito importante que esse tema seja regulamentado”, disse. A magistrada lembrou que o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, defendeu um prazo de oito anos para que um juiz esteja apto a disputar cargo público após deixar a toga. “Eu acho que o amadurecimento dessa matéria pelo Poder Legislativo é muito relevante e merece um tratamento”, disse ela.

Leia Também Após apelo de Toffoli, Maia diz que quarentena para juízes deve valer já para 2022

A indicação da magistrada para a Corregedoria-Geral do CNJ depende de aprovação do Senado. Cabe ao órgão julgar a atuação de juízes no exercício de suas funções. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já se manifestou favoravelmente a votar um projeto de lei prevendo quarentena para que juízes possam disputar eleições.

A opinião da ministra foi provocada pelo líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), para quem a quarentena “está na pauta” do Congresso. Braga criticou a atuação política de juízes. “Essa situação ou tendência é de todo nociva por envolver agente de Estado que deve primar pela imparcialidade”, argumentou.