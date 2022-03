Ator que faz o Hulk endossa campanha do TSE por título de eleitor

O ator Mark Ruffalo, que interpreta o Hulk nos filmes dos estúdios Marvel, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 24, para pedir aos seus seguidores brasileiros de 16 e 17 anos que tirem o título de eleitor e derrotem o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas urnas. Ele ressaltou que o ex-presidente americano Donald Trump perdeu as eleições nos Estados Unidos porque um número recorde de pessoas se cadastrou para votar, e fez um apelo para que algo semelhante ocorra no Brasil.

“Em 2020, os americanos só derrotaram Donald Trump porque eleitores usaram seus direitos democráticos em nível recorde, especialmente os jovens. Para derrotar Bolsonaro, brasileiros de 16 e 17 anos devem se registrar para votar nas próximas eleições”, escreveu ele. Nos EUA, o voto não é obrigatório.

O comentário do ator foi feito em endosso a uma publicação da cantora brasileira Anitta. Na quinta-feira, ela e diversos outros artistas e influenciadores fizeram uma campanha para que os adolescentes se cadastrem como eleitores. O movimento incluiu Whindersson Nunes, Larissa Manoela, Luisa Sonza, entre outros. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também endossou o tweet da cantora ontem.

O prazo final para registro do título é 4 de maio. O documento pode ser emitido de forma rápida pela internet. Veja tutorial.