Huck agradece 'voto de confiança' de Maia por comentário sobre eventual candidatura em 2022

O apresentador de TV Luciano Huck publicou neste sábado, 6, um agradecimento ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), por ter dito que apoiaria uma eventual candidatura de Huck para o Palácio do Planalto em 2022.

Em publicação no Instagram Stories, o apresentador replicou uma reportagem do Estado sobre uma entrevista de Maia à rádio Jovem Pan, em que o deputado diz que seria "natural" apoiar Huck ou João Doria (PDSB) em 2022. Junto com a chamada da reportagem, Huck escreveu:

"Mesmo estando fora da política, mas em um esforço para ser um cidadão cada vez mais ativo, um voto de confiança de alguém que está fazendo tanto pelo País em momento tão delicado da nossa história, tem enorme valor. Obrigado, Rodrigo Maia", escreveu Huck.

Como mostrou o Estado, o apresentador quase concorreu a presidente, no ano passado, mas desistiu. À época, a ideia do PPS (hoje Cidadania) era mostrar o apresentador como um candidato com “projeto reformista e preocupação social”. Agora, Huck voltou a ser assediado para a disputa de 2022 e, diante desse cenário, Maia já se posiciona no jogo.