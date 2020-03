Hospital das Forças Armadas não informa à Justiça lista de infectados em comitiva presidencial

LEIA TAMBÉM > A comitiva presidencia infectada

BRASÍLIA – O Hospital das Forças Armadas (HFA) não informou à Justiça Federal do DF a relação completa dos pacientes infectados com o novo coronavírus, conforme documento obtido pelo Estadão/Broadcast. O presidente Jair Bolsonaro foi uma das autoridades que fizeram exame no local, mas afirmou nas redes sociais ter testado negativo.

De acordo com o comandante logístico do Hospital das Forças Armadas, general Rui Yutaka Matsuda, todas as informações sobre os pacientes do hospital com resultado positivo para a covid-19 já foram compartilhadas com a Autoridade Epidemiológica da Secretaria da Saúde do Distrito Federal. Procurada, a secretaria não se manifestou até a publicação deste texto.

Na última sexta-feira, a Justiça Federal atendeu a um pedido do Palácio do Buriti e determinou que o Hospital das Forças Armadas informasse imediatamente ao governo do DF a relação completa de nomes dos infectados pelo novo coronavírus. O Estado pede há dias a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) que apresente os resultados do exames já feitos pelo presidente, mas até hoje não obteve resposta.

Bolsonaro afirmou na semana passada que poderá realizar um terceiro teste porque, como ele tem contato com muitas pessoas, pode já ter sido infectado.

“Deixo de informar à V Exa., neste documento, os nomes dos pacientes com sorologia positiva para a covid-19, a fim de evitar a exposição dos pacientes e em virtude direito constitucional de proteção à intimidade, vida privada, honra e imagem do cidadão”, escreveu o comandante do HFA, em ofício endereçado à Justiça Federal do DF e obtido pela reportagem.

Além de Bolsonaro, integrantes da comitiva presidencial que acompanharam o presidente da República em viagem aos Estados Unidos também fizeram exames no HFA. Ao todo, 23 pessoas que acompanharam o presidente já foram infectadas.

Em sua decisão, a juíza Raquel Soares Chiarelli também impôs uma multa de R$ 50 mil ao diretor do hospital por cada paciente que tiver a informação sonegada.

“Já é notório que a devida identificação dos casos com sorologia positiva para a covid-19 é fundamental para a definição de políticas públicas para o enfrentamento urgente e inadiável da pandemia, a fim de garantir a preservação do sistema de saúde e o atendimento da população”, escreveu a juíza em sua decisão.

“De modo que não se justifica, sob nenhuma perspectiva, a negativa da União em fornecer essas informações ao Distrito Federal, que tem competência constitucional para coordenar e executar as ações e serviços de vigilância epidemiológica em seu território.”