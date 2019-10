Hora a hora: a crise do PSL

A crise no PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, teve mais desdobramentos nesta segunda-feira, 21. O centro da disputa continua sendo a liderança do partido na Câmara dos Deputados. Em poucas horas, integrantes do partido fizeram uma nova lista para trocar seu líder na Casa - o objetivo era tirar Delegado Waldir (GO) e colocar Eduardo Bolsonaro (SP), filho do presidente.

Veja abaixo 'hora a hora' da crise

7h - Articulador político do governo, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, telefona para o presidente do PSL, Luciano Bivar, para tratar da crise. Na versão da ala "bivarista", foi proposto uma trégua, sem mais listas e cancelamento das suspensões de cinco deputados da ala "bolsonarista". Segundo a assessoria de Ramos, porém, a conversa foi para "serenar os ânimos", mas não houve compromissos

10h - O líder do governo na Câmara, Vitor Hugo (PSL-GO), protocola na Secretaria-Geral da Mesa nova lista para tentar nomear o deputado Eduardo Bolsonaro (SP) como líder da bancada.

11h45 - O deputado Delegado Waldir (PSL-GO) divulga vídeo em que diz abrir mão da liderança do partido na Câmara e diz que a direção da sigla vai retirar a suspensão de cinco parlamentares do PSL ligados ao presidente Jair Bolsonaro.

12h07 - Câmara aceita nova lista apresentada por Vitor Hugo e confirma Eduardo Bolsonaro como novo líder do PSL na Câmara.

12h30 - Em reação, a ala ligada a Bivar diz que o acordo feito mais cedo foi quebrado com a apresentação da lista por Vitor Hugo e começa a colher novas assinaturas. As suspensões, segundo esses parlamentares, serão mantidas

13h15 - Eduardo dá entrevista na Câmara dizendo "não saber se naquele momento era líder". “Neste momento eu não sei se a lista que está valendo é a minha lista. Se houve ou não qualquer tipo de acordo, não posso me posicionar como sendo ou não o líder do partido”, afirmou.