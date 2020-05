Homem nu aparece em videoconferência de Bolsonaro com empresários

BRASÍLIA - Um homem pelado interrompeu na manhã desta quinta-feira, 14, uma videoconferência entre o presidente Jair Bolsonaro com empresários. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, falava quando Bolsonaro chamou a atenção para a cena inusitada que surgiu na telão que estava à sua frente. “Ô Paulo (Skaf), tem um colega aí no último quadrinho que tá, saiu fora, tá ok?”, disse o presidente.

Coube ao ministro da Economia, Paulo Guedes, ser mais explícito ao chamar atenção de Skaf para o participante da conferência. “Tem um cara tomando banho aí, peladão. Tem um peladão aí, fazendo isolamento peladão em casa e tal, beleza”, disse, rindo.

Na reunião virtual, o fim do isolamento social como medida para conter o coronavírus foi o principal tema. Bolsonaro pediu para empresários “jogar pesado” contra o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) para a retomada das atividades do mercado.

Constrangido, Paulo Skaf se desculpou: “Me perdoem aí, viu?”. Guedes seguiu fazendo troça com a situação: “O cara foi ficando com calor com a conversa aí foi tomar um banho frio...” Gargalhando, o presidente Bolsonaro lamentou ter visto a cena. “Infelizmente nós vimos. Era um quadro sinuoso, mas nós vimos, infelizmente”.

O homem nu não foi identificado, mas fez Bolsonaro entrar para lista de autoridades brasileiras envolvidas em gafes virtuais durante a pandemia do coronavírus. Episódios hilários se espalham por toda a internet, entre anônimos e famosos do mundo inteiro.