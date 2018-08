Helicóptero com governador do Espírito Santo sofre acidente

Um helicóptero que transportava o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (MDB), sofreu um acidente no fim da tarde desta sexta-feira, 10, na cidade de Domingos Martins, que fica a cerca de 40km da capital capixaba. A aeronave caiu no momento do pouso. Segundo a assessoria de imprensa do governador, Hartung e os pilotos não se feriram e passam bem.

O helicóptero se preparava para pousar no Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) quando se chocou com a trave de um campo de futebol e acabou caindo, informou a assessoria do governador. Paulo Hartung se deslocou à cidade para participar de um festival de cinema em Domingos Martins na noite desta sexta-feira.