Grupo Estado inicia processo de transformação digital

O Grupo Estado iniciou nesta segunda-feira, 2, a implantação de processo de transformação digital da empresa, planejado desde 2017, com breve cerimônia na redação. Acompanhado por integrantes do Conselho de Administração Júlio César Mesquita e Roberto Crissiuma Mesquita, presidente do Conselho de Administração, o diretor presidente do Grupo, Francisco Mesquita Neto, destacou o avanço da mudança no processo de produção do noticiário de excelência do Estadão.

“Avançamos para estar com o nosso conteúdo de qualidade na mão das nossas audiências. É uma fase muito importante para chegarmos ao leitor pelas redes sociais, principalmente pelo celular. Até um tempo atrás, quando terminávamos uma matéria, a gente falava: desce – e o material ia para a gráfica, encerrando o trabalho”, disse Francisco Mesquita Neto na visita de saudação à redação.

“Hoje, quando se termina uma matéria, a gente diz: sobe, e ela vai para a nuvem. E aí começa o trabalho, começa um diálogo com a nossa audiência”, resumiu Mesquita Neto.

A nova redação funciona com equipes remodeladas produzindo e publicando notícias desde as primeiras horas da manhã, informando 24 horas, seguindo a jornada do leitor com informações geradas na área de Estratégias Digitais.

Uma equipe especial de jornalistas foi destacada para preparar a edição do jornal impresso O Estado de S.Paulo, sempre com noticiário diferenciado e de qualidade, marca centenária do Grupo, desde 1875.