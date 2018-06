Grupo Estado fecha parceria com FGV-Rio para monitorar redes

O Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, fechou parceria com a FGV-Rio para acompanhar os debates e as repercussões dos principais acontecimentos da política nacional nas redes sociais.

Semanalmente, será publicado com exclusividade no Broadcast Político o relatório Dapp Report – A Semana em Dados, elaborado pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas (Dapp-FGV). O material também será divulgado nas versões impressa e digital do Estado.

O trabalho vai analisar o impacto nas redes sociais das propostas surgidas no processo da disputa eleitoral e vai traçar tendências sobre os assuntos que devem estar no radar dos candidatos.

“A equipe não escolhe os assuntos, a pauta nos escolhe. Acompanhamos os temas políticos e econômicos de forma ampla e ainda fazemos prognósticos de acordo com o que as pessoas estão percebendo sobre determinado tema”, afirmou o diretor da Dapp, Marco Aurélio Ruediger, que também integra o Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável por combater notícias falsas, as chamadas fake news, durante as eleições.

O monitoramento de dados e a análise das discussões abrangem redes como Facebook, Twitter e Instagram, durante 24 horas, todos os dias da semana. São identificados filtros de perfis robotizados usados para disseminar informações falsas. “O Estadão tem um compromisso muito sério com a fundamentação dos fatos que retrata e o Broadcast é um instrumento bastante ágil e com impacto enorme em tomadores de decisão”, disse Ruediger.