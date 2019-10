Grupo de Bivar no PSL deve entrar com ações contra Admar e Kufa no STF e OAB

BRASÍLIA – O grupo de parlamentares do PSL ligado ao presidente da legenda, Luciano Bivar (PE), avaliou neste fim de semana uma ofensiva jurídica contra o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral Admar Gonzaga e a advogada Karina Kufa, segundo apurou o Estadão/Broadcast.

Gonzaga tem atuado como conselheiro do presidente da República, Jair Bolsonaro. A intenção do grupo é acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir uma quarentena do ex-ministro.

Já em relação à advogada, o grupo estuda a possibilidade de entrar com uma ação criminal e também com uma representação no Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por infração disciplinar.

A justificativa é que ela passou a defender interesses antípodas, ou seja, opostos aos do PSL, que era seu cliente, e que ainda ela detinha informações sigilosas do partido quando fez isso.

Gonzaga e Kufa vinham buscando um caminho para que os parlamentares ligados a Bolsonaro pudessem desembarcar do partido sem perderem seus mandatos. Bivar e Bolsonaro vêm protagonizando nas últimas semanas embates e disputas pelo controle do partido.