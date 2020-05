Governo vai comprar esteira de R$ 44 mil para Mourão com TV, internet e ‘curso interativo’

BRASÍLIA – Em tempos de isolamento social por causa do novo coronavírus, o governo pretende gastar R$ 44 mil para o vice-presidente Hamilton Mourão manter os exercícios em dia. Uma licitação foi aberta para adquirir uma esteira ergométrica de última geração para o Palácio do Jaburu, onde moram o vice e a sua mulher, Paula Mourão.

O modelo procurado vem com programas pré-configurados de exercício físico, tela touch screen de alta definição, internet, TV e “cursos interativos”. O valor total é estimado em R$ 44.034,52, já considerando a instalação.

O edital foi aberto nesta segunda-feira, 25, pela Vice-Presidência. A justificativa para a procura é que o Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente, não tem aparelho “minimamente adequado” e que atenda aos “princípios da ergonomia e biomecânica”, para prática de exercícios físicos.

Além dos moradores, o governo afirma que a guarda do palácio deve usar o equipamento. “Inclusive com simulação de situações reais onde o caminhar e as corridas são feitas com os uniformes e equipamentos vinculados, visando manter a adequada aptidão física para desempenho de suas atividades”, segundo o edital.

A Vice-Presidência ainda argumenta que a “rotina institucional” força Mourão a realizar exercícios fora do expediente, muito cedo ou muito tarde. “Incapacitando-o de fazê-lo fora de sua residência, sem comprometer e preservando a intimidade, integridade, segurança e lazer”, diz ao justificar a compra.

Mourão é visto com frequência correndo ou pedalando no caminho que liga o Jaburu ao Palácio da Alvorada, onde vive o presidente Jair Bolsonaro. No fim de 2019, quando assumiu interinamente a Presidência durante uma viagem de Bolsonaro, uma entrevista do militar virou meme ao ser identificado como “presidente em exercício”. A ironia era Mourão de fato estar “no exercício” do cargo, mas concedendo entrevista sem camisa, suado, com boné e óculos escuro após jogar vôlei com colegas em Brasília.

Procurada, a Vice-Presidência não se manifestou.