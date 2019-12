Governo proíbe roupas decotadas, miniblusas e microssaias no ICMBio

O presidente do Instituto Chico Mendes (ICMBio), Homero Cerqueira, assinou uma portaria publicada nesta segunda, 30, em que proíbe o uso de diversas peças de roupa por parte de servidores que atuam na sede do órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente em Brasília.

As novas regras valem para quem opte por não utilizar uniformes do instituto e abrangem também prestadores de serviço, estagiários, consultores e bolsistas.

"Fica vedado o uso de calças jeans rasgadas, shorts, bermudas, roupas com transparências, miniblusas, microssaias, roupas decotadas, trajes de ginástica, calças de moletom e chinelos", diz a portaria 834, que modifica a política de uso de uniformes na sede do órgão.