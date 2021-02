Governo perseguirá continuidade de diálogo 'franco e construtivo' com Legislativo, diz Bolsonaro

Em mensagem presidencial lida na abertura dos trabalhos do Congresso nesta quarta-feira, 3, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo "perseguirá a continuidade de um diálogo franco e construtivo" com o Poder Legislativo. O diálogo, segundo ele, será centrado no interesse nacional, que permita a aprovação de "pautas consistentes" para o desenvolvimento econômico e social.

A mensagem cita entre os temas de propostas a serem enviadas ao Parlamento a nova regulamentação da Navegação de Cabotagem, o Marco Legal das Ferrovias, projetos para o setor elétrico, partilha do pré-sal, mercado de câmbio, o Marco Legal das Startups, as reformas tributária e administrativa, bem como a regulamentação da posse e do porte de armas.

Oposição

A sessão de abertura do ano legislativo começou nesta quarta com provocações entre Bolsonaro e a oposição. Parlamentares contrários ao governo soltaram gritos de "genocida" e "fascista" quando o chefe do Planalto foi chamado para fazer um discurso na cerimônia.

Após os gritos, parlamentares da base gritaram "mito" para o presidente. Bolsonaro, por sua vez, fez uma provação: "Nos encontramos em 2022", afirmou, em referência ao período das próximas eleições presidenciais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), eleito no cargo com apoio do Planalto, tentou acalmar os ânimos do plenário e pediu respeito.