Governo nomeia tio do líder do DEM como secretário no Ministério das Cidades

BRASÍLIA - O governo de Michel Temer formalizou nesta terça-feira, 9, a nomeação do engenheiro civil Inácio Bento de Morais Júnior como novo secretário nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, no lugar de José Roberto Generoso. Como antecipou o Estadão/Broadcast na semana passada, Morais Júnior é tio do líder do DEM na Câmara dos Deputados, Efraim Filho (PB), responsável pela indicação política do novo secretário. Morais Júnior comandará a secretaria com o terceiro maior orçamento da pasta - R$ 700 milhões previstos para 2018.

A nomeação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) e faz parte da divisão das quatro principais secretarias do ministério entre os partidos que apoiaram a indicação do deputado Alexandre Baldy (sem partido-GO) para o comando das Cidades em novembro do ano passado. No fim dezembro, o governo já havia nomeado Socorro Gadelha para a Secretaria Nacional de Habitação, que tem o maior orçamento da pasta - R$ 6,2 bilhões previstos para 2018. Ela foi indicada pelo líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Além de Socorro e Morais Júnior, o governo nomeou Gilmar Souza dos Santos, indicado pelo PRB, para a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano, cujo orçamento previsto para este ano é de R$ 70,7 milhões. A nomeação de Gilmar dos Santos também está publicada no DOU desta terça.