Governo ganha eleição no Brasil Império e oposição denuncia fraude, manobra e traição

Este texto faz parte do projeto EstadãoRepública130

Os resultados das eleições para a Câmara do Rio, em 1889, durante o Brasil Império, deixavam claro que o Partido Liberal – um dos dois monárquicos – saíra vencedor e dominaria o Parlamento. Esse é um dos temas do projeto EstadãoRepública130, em que personagens históricos narram em tuítes os 30 dias que antecederam a Proclamação da República, em 15 de novembro daquele ano.

‘Estado’ narra em tuítes os 30 dias que antecederam a proclamação da República; siga o perfil @_vivarepublica_ https://t.co/LtkGEa8GSz pic.twitter.com/NpAbMqTKLa — Política Estadão (@EstadaoPolitica) October 14, 2019

Nesta semana, o projeto aborda outros fatos do período que antecedeu a Proclamação: a imprensa republicana admite a derrota eleitoral e relata casos de fraudes eleitorais e a farta distribuição de títulos de nobreza feita pelo gabinete liderado pelo Visconde de Ouro Preto como manobra para cooptar eleitores e representantes. Também começam as acusações de malversação do dinheiro público em ações do governo e na subvenção da Corte e critica-se a gestão dos títulos da dívida pública.

O sistema de títulos da dívida pública merece nossa crítica. Os recursos não chegam ao seu destino, isto é, à lavoura. #ResponsabilidadeFiscal #VivaRepública — Rui Barbosa (@ruibarbosaER) October 15, 2019

Títulos e mais títulos. Um país de marqueses e de barões. Na commedia dell’arte da monarquia, onde está Polichinelo? #DegradaçãoMonarchica #SomosTodosMarqueses #VivaRepública #ER130 — Quintino Bocayuva (@quintino_bocaER) October 17, 2019

Reafirmo à maioria conservadora e aos meus colegas liberais: temos necessidade urgente e imprescindível de reformas liberais. Nisto deve pensar os responsáveis pela propaganda ativa cujos intuitos são a mudança de governo. #TudoPelasReformas#ER130 — Visconde de Ouro Preto (@visconde_ouroER) October 17, 2019

O dia a dia do período é acompanhado no projeto por 14 perfis criados no Twitter. São eles: d. Pedro 2º, Princesa Isabel, Joaquim Nabuco, Deodoro da Fonseca, Campos Salles, Quintino Bocayuva, Rangel Pestana, Rui Barbosa, José do Patrocínio, Benjamin Constant, Visconde de Ouro Preto, Rodrigues Alves e o perfil PIPÓCAS, que produz sátiras em versos, assim como fazia a seção Pipocas, publicada pelo jornal Província de São Paulo – que depois virou o Estado. Os tuítes – reproduções e adaptações de frases que retratam a atuação de cada um dos protagonistas no período – poderão ser acompanhados no perfil @_vivarepublica_.

Eis o resultado final da eleição pelo 14.º districto de Minas: Pires (liberal) 566 votos; Lamunier Godofredo (republicano) 480. Está eleito o primeiro. #VivaRepública — Rangel Pestana (@rangelpestanaER) October 15, 2019

Começam a ser proclamados os resultados das eleições de 31 de agosto para a Câmara dos Deputados. O imperador dissolvera a Câmara após os conservadores terem apresentado uma moção de desconfiança contra o gabinete de 7 de Junho, liderado pelo @visconde_ouroER #VivaRepública — Estadão República 130 anos (@_vivarepublica_) October 15, 2019

Na segunda quinzena de outubro de 1889, retratada nos tuítes do Estadão República 130, as notícias não são boas para a monarquia, apesar da vitória eleitoral do partido escolhido por d. Pedro II para formar o governo. É que o sobrinho do imperador, d. Luís I, rei de Portugal, vê sua saúde piorar e padres lhe dão a extrema-unção. Espera-se com ansiedade notícias de Lisboa sobre a evolução do quadro clínico do monarca.

Acabo de receber uma péssima notícia: o boletim médico oficial do meu sobrinho, Luís I de Portugal, indicou que seu estado de saúde é precário e ele está com muita dor. Peço as rezas de todos. #OrePorEle #PrayForLuiz #VivaMonarquia https://t.co/9dKtmv0Ee8 — Dom Pedro II (@dompedro2ER) October 15, 2019

Soube agora que os sacerdotes ministraram os últimos sacramentos ao meu sobrinho, o rei Luís I de Portugal. Ele está rodeado por toda família real. #OrePorEle #VivaMonarquia #PrayForLuiz #ER130https://t.co/9dKtmv0Ee8 — Dom Pedro II (@dompedro2ER) October 15, 2019

Na Província de São Paulo, a aliança entre os republicanos e a dissidência do Partido Conservador no segundo turno das eleições é questionada pelos republicanos que se sentem traídos pelos eleitores conservadores, que teriam preferido votar nos liberais. De fato, dois dos principais líderes republicanos – Campos Salles e Prudente de Moraes – acabam derrotados por candidatos liberais nos distritos em que disputavam o segundo turno. A derrota da coalizão é completada pelo fracasso da candidatura do conservador Rodrigues Alves, um dos artífices da aliança, também ultrapassado pelo candidato liberal em seu distrito.

A província vai ao ponto: “O paiz official assim se pronunciara e, para que o pronunciamento nenhuma dúvida deixasse, liberaes e conservadores se uniram em alguns districtos para derrotar os republicanos ou simularam neutralidade com o mesmo intuito”.#LigaMonarchica #ER130 — Campos Salles (@campossallesER) October 16, 2019

Amanhã, em A Província: A traição dos eleitores conservadores aos republicanos. “Esta questão não é de pura economia partidaria; ella interessa á província que via no illustre senador Antonio Prado um dos vultos proeminentes da política progressistas (...) #ER130 — Rangel Pestana (@rangelpestanaER) October 17, 2019

Meus amigos de A Província escreveram sobre a vitória Liberal:Larga e franca politica de corrupção! De quando em quando lá vem uma ameaça ou um tiro a proposito, e o rei Bomba promette passar á posteridade. #TuttiMarchesi #ER130 pic.twitter.com/ColLdi743B — Rui Barbosa (@ruibarbosaER) October 18, 2019

Na época, o voto era distrital. Se um dos candidatos não obtivesse a maioria no primeiro turno, um segundo turno era realizado com a participação dos dois mais bem votados. Desde a lei Saraiva de 1881, o voto era direto. Poucos, no entanto, eram os eleitores aptos. Um deputado podia ser eleito com apenas mil votos. Os deputados declarados eleitos nas províncias começavam a rumar para Corte, aguardando a abertura da nova legislatura, onde Ouro Preto pretendia apresentar seu plano de reformas com o qual pensava consolidar o poder monárquico e esconjurar a República.