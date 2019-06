Governo cogita transferir para o BNDES gestão de privatizações federais

BRASÍLIA - Com a saída de Joaquim Levy da presidência do BNDES após ser duramente criticado pelo presidente Jair Bolsonaro, o governo cogita mudanças para o banco. Uma das hipóteses é que a instituição seja assumida pelo secretário especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia, Salim Mattar, e, com ele, seja transferida para o BNDES parte das atribuições da secretaria.

Segundo fontes da equipe econômica, uma das ideias aventadas é que o BNDES passe a ser o responsável por tocar as privatizações do governo. A avaliação é de que, com a redução do tamanho do banco na concessão de crédito, o órgão perdeu a relevância que tinha em governos anteriores para o fomento da economia e poderia, assim, assumir também outras funções, como a de gerir privatizações.

A dificuldade, porém, é que a mudança dependeria de alterações legais, que teriam que passar pelo Congresso em um momento de desgaste entre Executivo e Legislativo. O BNDES já tem papel auxiliar em privatizações do governo e foi, por exemplo, responsável por estruturar projetos de desestatização das distribuidoras do sistema Eletrobrás.

A discussão ainda é preliminar e o martelo não foi batido. Além de Mattar, são cotados para assumir o BNDES, como ontem noticiou o Estadão/Broadcast, Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central que assumiu a presidência do conselho do BNDES neste ano, Carlos Thadeu de Freitas, ex-diretor do banco, e Solange Vieira, funcionária de carreira do BNDES e atual presidente da Superintendência de Seguros Privados (Susep).