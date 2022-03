Genial/Quaest: Governo Bolsonaro tem melhor avaliação desde agosto

O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) alcançou este mês sua melhor avaliação desde agosto do ano passado, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 16. De acordo com o levantamento, o chefe do Executivo é visto de forma positiva por 24% do eleitorado consultado, seu melhor índice neste ano até o momento. A rejeição, contudo, continua alta, e neste mês é de 49%.

A menor taxa de avaliação positiva do governo, segundo a pesquisa, ocorreu em novembro de 2021, quando somente 19% dos entrevistados se disseram satisfeitos com o mandatário. A avaliação positiva foi de 26% em agosto; em seguida, caiu para 23% em setembro e 20% em outubro. No mês passado, era de 22%.