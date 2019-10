Governo Bolsonaro faz acordo com Doria e decide fechar atual Ceagesp

Depois de dez meses de idas e vindas em negociações, o governo federal decidiu fechar a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), atendendo um pedido da gestão João Doria (PSDB). O destino do terreno, entretanto, ainda permanece incerto. Doria promete criar um centro de tecnologia no local, mas a gestão Jair Bolsonaro não confirma. A companhia está no Plano Nacional de Desestatização (PND) e seu destino será definido pelo BNDES até 2022.

A Ceagesp é uma empresa federal. Em abril, Doria havia dito que o presidente Bolsonaro teria concordado em transferir a gestão da companhia para o governo paulista, o que o governo federal não confirmou. Essa negociação não prosperou. Doria esteve nesta semana em Brasília e tratou do tema com o vice-presidente Hamilton Mourão. Bolsonaro, com quem Doria vem trocando farpas desde junho, está na China. O fechamento da companhia foi anunciado no Palácio dos Bandeirantes pelo secretário especial de Desestatização do Ministério da Fazenda, Salim Mattar.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), está internado com trombose, e foi representado no evento por três secretários.

Empresas privadas localizadas na região metropolitana, que ainda estão sendo constituídas, devem assumir o serviço hoje prestado pela Ceagesp. Os armazéns que funcionam na zona oeste de São Paulo devem mudar para outros endereços, em um processo que só deve se concretizar dentro de cinco anos.

O governo do Estado autorizou que empresas privadas construam e gerenciem entrepostos particulares, instalados nas imediações do Rodoanel. Quatro empresas têm projetos nesse sentido. A ideia é que, sem a concorrência da Ceagesp, quando ela fechar, os comerciantes que estão no entreposto da Vila Leopoldina façam a migração para esses novos entrepostos. Assim, o local (ou locais) para onde vai migrar o serviço prestado hoje pela Ceagesp ainda não está definido.

A transferência da Ceagesp é uma das seis promessas da gestão Doria que, para saírem do papel, dependem de colaboração do governo do Estado. Há duas semanas, reportagem do Estado mostrou que os atritos entre Estado e União vinham resultando em impasses para o andamento dessas ações.

O secretário estadual da Agricultura, Gustavo Junqueira, afirmou que a construção do centro é tida como certa. “Existe um compromisso com o governo federal (em se fazer o centro). O governo federal entende o plano urbanístico da Prefeitura de São Paulo, de desenvolvimento imobiliário, que é a melhor solução para aquele terreno”, afirmou. “Eles têm compromisso de ser parte desse projeto. O que será feito é um desmembramento desse terreno e ele irá contribuir para esse grande projeto.”

Entretanto, a assessoria de imprensa da Secretaria Nacional de Desestatização informou que “a modelagem de desestatização do BNDES está em curso e vai poder definir o destino dos ativos. Cabe lembrar que a empresa está no Programa Nacional de Desestatização (PND) e o governo federal respeita a normatização vigente e a política de governança das estatais.”

O fechamento da Ceagesp e a transferência do entreposto para outros locais é uma proposta defendida pela Prefeitura desde o começo da década. O local atrai trânsito pesado de caminhões e fuciona como uma trava para o desenvolvimento imobiliário de parte da cidade que é servida de linhas de trens e com acesso às duas marginais.

Doria publicou um decreto no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 25, autorizando que as empresas que assumam as funções da Ceagesp possam construir acessos ao Rodovia Mario Covas. O projeto em curso é que as empresas se viabilizem por meios próprios, comprando terrenos, construíndo os armazéns e atraindo os comerciantes de frutas, verduras, legumes e pescados que hoje estão na Ceagesp.