‘Governadores estão superfaturando e têm de ter medo’, diz Carla Zambelli

BRASÍLIA – A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou ao Estadão/Brodcast que governadores superfaturaram compras de insumos durante a pandemia da covid-19 e, por isso, precisam começar a temer ações como a da Polícia Federal (PF), ocorrida nesta terça-feira, 26, no Rio de Janeiro.

“Governadores estão superfaturando tudo e eles têm de começar a entender que têm de ter medo, sim. Vai ter de parar de roubar, principalmente, em um momento como esse em que as pessoas estão morrendo de fome”, disse a deputada.

Carla Zambelli voltou a negar ter recebido informações sobre operações policiais como a da PF que fez buscas em residências do governador Wilson Witzel na manhã desta terça-feira. “Dia 21 de maio saiu um avião da PF daqui (de Brasília) para o Rio de Janeiro. Houve uma operação anterior a essa. Então, era meio óbvio que fossem acontecer outras operações”, disse a deputada bolsonarista.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, na noite desta segunda-feira, a deputada indicou que a PF estava prestes a deflagrar operações para investigar irregularidades cometidas por governadores durante a pandemia. “O que eu disse não tem nada a ver com informação privilegiada. Tem a ver com a pessoa ser focada no combate à corrupção e notar os sinais das coisas”, afirmou.