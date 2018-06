Governadores do Nordeste querem visitar Lula em Curitiba na terça-feira

BRASÍLIA - Governadores do Nordeste pretendem visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na carceragem da Polícia Federal em Curitiba (PR), onde o petista, condenado e preso pela Lava Jato, cumpre pena de 12 anos e um mês desde sábado, 7. A visita está sendo organizada para a próxima terça-feira, 10, em horário ainda a ser acertado com a PF.

+++AO VIVO: Prisão de Lula

O encontro foi sugerido pelo governador do Ceará, Camilo Santana, que também é filiado ao PT. De acordo com a assessoria de imprensa do chefe do Executivo cearense, oito dos nove governadores do Nordeste já confirmaram ida à capital paranaense para visitar Lula. Apenas o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), ainda não teria confirmado.

A ordem de prisão contra Lula foi expedida pelo juiz Sérgio Moro na última quinta-feira, 4. O magistrado deu até 17 horas de sexta-feira, 5, para o ex-presidente se entregar. O petista, porém, não cumpriu a ordem e só se entregou no início da noite deste sábado, 7. Ele foi transferido de São Paulo a Curitiba em avião da Polícia Federal. Ele cumpre a pena em uma cela especial preparada pela PF.