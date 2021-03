Governadores debatem saída para a crise em live promovida pelo Estadão  

O Estadão convidou os governadores do Pará, Helder Barbalho (MDB), do Piauí, Wellington Dias (PT), e do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), para debater hoje, a partir das 14h, saídas para a grave crise social, econômica e sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus.

Diante da dificuldade do governo federal de direcionar e coordenar esforços neste enfrentamento, os chefes dos Executivos estaduais têm assumido em parte essas responsabilidades, muitas vezes necessitando travar um embate federativo com a União. Este contexto abriu caminho para algum entendimento entre forças políticas de centro e de esquerda, garantindo espaço para um diálogo antes interrompido.

Apesar dos protestos de diversos governadores e entidades como a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos, o comitê de crise criado pelo governo em parceria com os demais Poderes não inclui formalmente nenhum representante de Estados ou municípios, o que deve manter a tensão entre os entes federativos no combate à pandemia.

O chamado Comitê de Coordenação Nacional para o Enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no País teria sua primeira reunião nesta segunda, mas o encontro não foi confirmado. O grupo será coordenado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro e tem como integrantes os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), além de um membro observante indicado pelo Conselho Nacional de Justiça. O Ministério da Saúde exercerá a Secretaria Executiva do grupo.

As ações do comitê estarão na pauta do debate desta tarde, que será mediado pelo sociólogo e cientista político Luiz Felipe dÁvila. Acompanhe ao vivo pela TV Estadão: