Governadores criticam Bolsonaro e querem frente em defesa da democracia

Governadores de 20 Estados e do Distrito Federal estão reunidos de forma virtual e presencial nesta segunda-feira, 23, para aprovar a criação de uma frente em defesa da democracia. O movimento é uma reação às ações do presidente Jair Bolsonaro, que, nas últimas semanas, intensificou seus ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), colocou sob dúvida a realização das próximas eleições e apresentou impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Com o ato, os governadores querem marcar uma reação institucional contra essas ações do presidente.

“O que temos o dever de fazer é defender a democracia”, disse o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), durante o encontro, diante da resistência de alinhamento de alguns governadores mais próximos de Bolsonaro. “E não silenciar diante das ameaças que estamos sofrendo constantemente.”

“O País sofre uma ameaça constante em relação à democracia”, acrescentou Doria. “Basta observar as manifestações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, que flerta com o autoritarismo permanentemente e muitos dos seus ministros endossam isso. Isso afronta os princípios da liberdade, os princípios das instituições, os princípios da democracia e daquilo que nós defendemos.”

O governador fez um alerta aos colegas sobre o risco de bolsonaristas tentarem influenciar as PMs nos Estados e relatou aos colegas a decisão de afastar o chefe do Comando de Policiamento do Interior-7 (CPI-7), Aleksander Lacerda, após o Estadão revelar publicações do coronel em rede sociais com críticas ao STF, ao próprio governador e insuflando a participação nas manifestações de 7 de setembro.

“Eu entendo que é dever dos governadores, que assim desejarem se manifestar, assinarem uma carta em defesa da democracia e da vida. Se já não bastassem as ameaças cada vez mais crescentes nas últimas semanas, teremos nesse mês de setembro manifestações. Não apenas do direito de se manifestar contra ou a favor, mas manifestações ruidosas para colocar em risco a democracia. Caminhoneiros que estão sendo organizados por milícias bolsonaristas para fechar estradas, fechar acesso às estradas. O estímulo pelas redes sociais para que militantes do movimento utilizem armas e saiam às ruas armados. Isso não é defender a democracia. Isso não é estabelecer o diálogo, isso não é respeitar o entendimento, isso é desrespeitar o País e desrespeitar a vida”, afirmou Doria. “Quero enfatizar que nós estamos diante de um momento gravíssimo da vida nacional. Não é o momento de nos silenciarmos, repito, e nem ficarmos na retaguarda. Nós temos o dever e a obrigação daqueles que, unidos pela defesa da liberdade do País, se manifestarem, sim.”

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), também concordou com essa visão. “Além de ameaçar a democracia, é uma tragédia para a renda e para os investimentos”, disse. “É notória a repercussão desse comportamento do presidente para os investimentos no Brasil. E o grande prejuízo que isso trouxe para a economia dos Estados. Sem falar na sua postura autoritária de perseguir os Estados e de jogar no colo dos governadores os efeitos nefastos dessa política econômica federal”, criticou./ COLABOROU PEDRO VENCESLAU