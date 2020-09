Governador interino do Rio troca quatro secretários

RIO – Dezessete dias após assumir interinamente o governo do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC) anunciou nesta segunda-feira, 14, a troca de comando em quatro secretarias ou órgãos com o mesmo status. Na secretaria estadual de Polícia Civil, o delegado Allan Turnowski substitui o também delegado Flávio Brito. Na Procuradoria-Geral do Estado, Bruno Dubeux substitui Reinaldo Silveira. A Controladoria-Geral do Estado, antes liderada por Hormindo Bicudo Neto, será comandada por Francisco Ricardo Soares. O delegado federal Marcelo Bertolucci assume o Gabinete de Segurança Institucional, que até então era chefiado pelo contra-almirante José Luiz Corrêa.

“Agradeço e desejo sorte aos profissionais que estiveram conosco ao longo deste tempo trabalhando em prol do governo do Estado. Aproveito para dar as boas-vindas aos que chegam para nos apoiarem nesta missão de trabalhar pela recuperação do Rio”, afirmou o governador, que assumiu a função em 28 de agosto, quando a Justiça determinou o afastamento de Wilson Witzel (PSC), acusado de envolvimento em esquemas de corrupção.

Quem são