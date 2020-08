Governador em exercício do Rio se reúne com cúpula da segurança

RIO - O governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), está reunido na tarde desta sexta-feira, 28, com a cúpula da segurança pública do Estado no Palácio Guanabara, sede do governo do Estado, em Laranjeiras, zona sul do Rio.

Castro estava em Brasília de manhã, quando o governador Wilson Witzel (PSC) foi afastado do cargo por ordem judicial. Castro viajou de volta ao Rio e chegou ao Palácio Guanabara por volta das 13h40, sem dar declarações.

Por volta das 15h30, ele iniciou reunião com os secretários estaduais de Polícia Civil, Polícia Militar e Administração Penitenciária, além do comandante do Corpo de Bombeiros e representantes da Procuradoria-Geral do Estado. Às 16h, a reunião continuava, fechada à imprensa, e não havia previsão de Castro conceder entrevista.

Querido pelos deputados fluminenses, Cláudio já vinha se preparando para assumir, dada a iminência do afastamento de Witzel. Já tem, por exemplo, uma composição desenhada para seu secretariado, com direito a duas pastas para indicados pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Afastado

Witzel foi afastado do cargo na manhã desta sexta após decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito Gonçalves, relator da Operação Placebo. Ele deverá ficar fora do cargo por 180 dias, em razão de supostos desvios da Saúde do Estado. A decisão ainda proíbe o acesso de Witzel às dependências do governo do Estado e a sua comunicação com funcionários e utilização dos serviços.

Em representação enviada ao STJ, a subprocuradora-geral da República Lindôra Maria Araújo estimou que, somente com esquema criminoso de contratação de organizações sociais na área de Saúde, a organização criminosa supostamente chefiada pelo governador afastado pretendia angariar quase R$ 400 milhões em valores ilícitos, ao final de quatro anos de mandato. A estimativa leva em consideração suposto objetivo do grupo em cobrar propina de 5% de todos os contratos para gestão de unidades de Saúde.

Em pronunciamento no fim da manhã desta sexta, Witzel se disse indignado e “vítima de perseguição política”. Ele afirmou que vai recorrer do afastamento e seguirá morando no Palácio Laranjeiras. “Não fui despejado.”