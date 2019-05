Governabilidade é tema de livro lançado por cientistas políticos de blog do 'Estado'

A governabilidade, hoje um dos temas mais tratados por analistas políticos do atual momento do País, é tema de um livro lançado esta semana por cientistas políticos do blog Legis-Ativo, do Estado. A obra 'Governabilidade - para entender a política brasileira' é gratuita e foi escrita por 23 analistas políticos - dos quais 18 são colaboradores do blog.

Organizador do livro, o cientista político Humberto Dantas afirma que a obra começou a ser pensada durante o segundo turno das eleições presidenciais de 2018, quando já se anunciava que o vencedor não teria "vida fácil" ao comandar o País. "Qualquer um que assumisse em uma eleição extremamente polarizada teria dificuldade e teria que observar com muita atenção a lógica da política nacional. Isso inspirou o livro", explica.

Segundo Dantas, a eleição de Bolsonaro fez com que as críticas aos partidos políticos se intensificassem, afastando ou dificultando a possibilidade de diálogo com as legendas - algo que ainda hoje é criticado por líderes partidários na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

O cientista político diz que o livro traz um panorama sobre a governabilidade, destaca a importância que o Judiciário adquiriu nos últimos anos na política nacional e também a relevância de ouvir os movimentos da sociedade – neste ponto, Dantas cita a manifestação realizada quarta, 15, em pelo menos 250 cidade do País contra o contingenciamento de recursos para a Educação.

"A efervescência social ainda não é bem tratada (pelos governantes), independentemente do lado ideológico que eles estejam. Tivemos uma insatisfação acentuada de parcelas da sociedade e a fórmula foi a mesma (de crítica)", avalia. Por fim, Dantas ressalta que o livro tem também um capítulo dedicado à relação com a imprensa, e também destaca a governabilidade nos Estados e municípios.

O blog Legis-Ativo

O blog Legis-Ativo tem apoio do Movimento Voto Consciente e da Fundação Konrad Adenauer para a produção de dois textos semanais e um podcast que tratam de temáticas relacionadas ao universo dos parlamentos. O blog é composto por 20 cientistas políticos das cinco regiões do Brasil.