Gilmar Mendes é recebido com tomates ao chegar a evento em SP

SÃO PAULO - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes foi recebido com tomates na chegada a um evento do qual participará na capital paulista nesta segunda-feira, dia 19. Os tomates foram atirados no carro que conduzia o ministro por um pequeno grupo de manifestantes, que protesta desde o início da manhã em frente à sede do Instituto de Direito Público (IDP) da capital paulista. Gilmar Mendes é sócio da entidade.

+++ Gilmar Mendes será relator do habeas corpus coletivo contra prisão em 2ª instância

Aos gritos de "Somos Todos Lava Jato" e "Gilmar Solta Bandidos", os cerca de dez manifestantes continuam em frente ao prédio. Alguns deles já participaram de tentativas anteriores de "tomataço" contra o ministro, como Ricardo Rocchi, que também já tentou invadir o Palácio do Planalto em 2017, carregando tomates.

"O protesto é pacífico. O tomate não machuca. Na Itália, é até festa. Mas a paciência do povo acabou", disse Rocchi.