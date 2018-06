Gilmar decide soltar Sérgio Côrtes, ex-secretário de Saúde no governo Cabral

BRASÍLIA - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu soltar o ex-secretário de Saúde do Rio Sérgio Côrtes, que comandou a pasta durante o governo de Sérgio Cabral (MDB-RJ) e foi preso na Lava Jato. Gilmar substituiu a prisão de Côrtes por medidas cautelares.

+++ Veja Sérgio Côrtes, ex-secretário de saúde de Cabral, confessando a Bretas que pegou propinas

Em novembro, o ex-secretário disse que usou recursos do empresário Miguel Iskin para financiar as campanhas do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (MDB), e do candidato à prefeitura do Rio, Pedro Paulo (MDB). Côrtes e Iskin são acusados de participar do esquema de fraudes em licitações na saúde do Rio, que teria movimentado cerca de R$ 16 milhões.

O ex-secretário de Saúde de Cabral é acusado pelo Ministério Público Federal de receber propina em “equipamentos de segurança e contrainteligência”.

Por meio de sua assessoria, o deputado Pedro Paulo garantiu que não há nenhuma irregularidade nas suas contas de campanha: "A doação para a campanha foi declarada, oficial. Está na prestação de contas da campanha do deputado Pedro Paulo e não há qualquer ilícito"