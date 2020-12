Gilberto Kassab deixa Casa Civil de Doria após dois anos de licença

Secretário licenciado desde o começo da gestão João Doria (PSDB), o ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab (PSD) oficializou sua saída da Casa Civil. A iniciativa de deixar o governo em definitivo partiu do próprio Kassab, segundo comunicado divulgado pelo governo do Estado nesta sexta-feira, 18.

O comunicado confirma que Doria recebeu a carta de demissão de Kassab nesta sexta e afirma que o governo "respeita a decisão do ex-ministro das Cidades e ex-prefeito de São Paulo de sair definitivamente em uma decisão de comum acordo". A nota ainda diz que "mesmo distante, Kassab colaborou com a administração estadual nestes dois anos".

Escolhido por Doria para a pasta, Kassab pediu licença do cargo antes mesmo do início da gestão, em 27 de dezembro de 2018. A decisão foi tomada, após o ex-prefeito se tornar alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal, relacionada a uma delação do grupo J&F.

Presidente nacional do PSD, partido que compõe a base aliada de Doria em São Paulo e do presidente Jair Bolsonaro no cenário federal, Kassab deve se dedicar a partir de agora ao planejamento da sigla para 2022. O partido teve um crescimento considerável nas eleições municipais deste ano, saltando de 538 para 634 prefeitos eleitos, mantendo-se como o 3º partido do País com mais municípios.

Apesar da saída oficial do principal líder do governo, a tendência é que o PSD mantenha o espaço na gestão Doria, uma vez que o atual secretário-executivo da Casa Civil, Antonio Carlos Rizeque Malufe, é filiado ao partido e aliado do ex-ministro das gestões Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB).