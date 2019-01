Após deixar comando do Exército, Villas Bôas vira consultor do GSI

BRASÍLIA - Após quatro anos no comando do Exército, o general Eduardo Villas Bôas vai assumir função de assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), no Palácio do Planalto. Ele deve iniciar o novo trabalho a partir de fevereiro. O convite foi feito pelo ministro da pasta, Augusto Heleno, que também é general da reserva e amigo pessoal de Villas Bôas, que confirmou a informação pelo Twitter.

A ideia é que o general use sua experiência para ajudar na resolução de problemas do governo e atue como uma espécie de consultor de Heleno, que, por sua vez, é visto como um dos principais conselheiros do presidente Jair Bolsonaro.

Tecnicamente, o GSI é responsável pela segurança do presidente e ações de inteligência e estratégia do governo. Na prática, a pasta ganhou ainda mais força na atual gestão, já que Heleno exerce influência em decisões estratégicas do governo Bolsonaro em diversas áreas.

Villas Bôas também possui boa relação com Bolsonaro. Hoje, durante a cerimônia de transmissão do cargo para o novo comandante Edson Leal Pujol, ele se emocionou e recebeu um abraço do presidente da República. Em seu discurso, disse que Bolsonaro “tirou o Brasil da amarra ideológica que sequestrou o livre pensar”.

Gostaria de externar a minha felicidade por receber uma missão do PR @jairbolsonaro ao ser convidado para integrar o Gabinete de Segurança Institucional, no qual poderei continuar contribuindo para o desenvolvimento da nossa Pátria. — General Villas Boas (@Gen_VillasBoas) 11 de janeiro de 2019

“O senhor traz a necessária renovação e a liberação das amarras ideológicas que sequestraram o livre pensar e nublaram o discernimento e induziram a um pensamento único e nefasto como assinala o jornalista americano Walter Lippmann: ‘Quando todos pensam da mesma maneira é porque ninguém está pensando’”, afirmou no discurso, que foi lido pelo mestre de cerimônia.

No início do ano, logo após assumir a Presidência, Bolsonaro agradeceu ao trabalho de Villas Bôas e disse que ele é um dos responsáveis por sua eleição. “O que nós conversamos fica entre nós. O senhor é um dos responsáveis por eu estar aqui”, afirmou o presidente, durante a cerimônia de transmissão de cargo no Ministério da Defesa.

Em abril do ano passado, Villas Bôas se envolveu em uma polêmica ao fazer, na véspera do julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal (STF), um post no Twitter repudiando a “impunidade” e dizendo que o Exército estava “atento às missões institucionais”.