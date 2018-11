General Santos Cruz é o novo secretário nacional de Segurança Pública, diz Carlos Bolsonaro

O vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PSL), filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, declarou em seu perfil no Twitter que o general Carlos Alberto dos Santos Cruz será o novo secretário nacional de Segurança Pública.

"Diferentemente de ALGUNS políticos babacas que ficam postando fotos para demonstrar intimidade inexistente para barganhar algo, deixo aqui meu testemunho, o General Santos Cruz, o novo Secretário Nacional de Segurança Pública é simplesmente uma ótima referência!", escreveu o vereador carioca.

Caso confirmada a indicação, Santos Cruz, que é general da reserva do Exército e foi comandante das forças da ONU no Haiti e no Congo, será subordinado de Sérgio Moro no Ministério de Justiça e Segurança Pública.

O militar já ocupou o mesmo cargo em 2017, a convite do presidente Michel Temer. Em junho deste ano, deixou o posto para atuar como consultor da ONU.