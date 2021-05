Comandante do Exército vai hoje a evento com Bolsonaro que pode virar ato político

BRASÍLIA - O ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, passam por novo teste ao participar, nesta quinta, 27, da inauguração de uma ponte na Amazônia com o presidente Jair Bolsonaro, que transforma todos os seus eventos em atos políticos.

O evento do presidente com os dois generais será exatamente no mesmo dia em que se completa o prazo de 72 horas para que o também general da ativa Eduardo Pazuello, de três estrelas e ex-ministro da Saúde, apresente sua defesa pela participação num trio elétrico, no Rio, domingo passado, durante uma manifestação de claro cunho político, ao lado de Bolsonaro.

Leia Também Decisão do TSE fortalece movimentos de renovação política

Após a entrega da defesa de Pazuello, que vence no fim da tarde, o comandante Paulo Sérgio terá oito dias, até a sexta-feira da próxima semana, para decidir se haverá punição ao ex-ministro e qual será ela. A gradação vai de mera advertência até prisão de, no máximo, 30 dias, passando também pela possibilidade de suspensão.

Ao lado disso, há a expectativa de que Pazuello antecipe sua passagem para a reserva. Pelas regras, ele tem até agosto de 2022 para permanecer na ativa, mas, desde que assumiu o Ministério da Saúde, vem sendo instado a adiantar essa decisão. O ex-ministro da Saúde é general intendente e atingiu o máximo posto no serviço, ou seja, três estrelas.

Com a ida ao trio elétrico na manifestação política, a permanência de Pazuello na ativa é considerada inadmissível. O próprio vice-presidente Hamilton Mourão já admitiu publicamente que essa é uma saída inevitável para amenizar a situação do ex-ministro.

Há intensa pressão de oficiais-generais das três Forças para uma punição exemplar a Pazuello, porque a participação em atos políticos é proibida pelo Estatuto Militar e pelo Regimento Disciplinar do Exército, dois documentos que são ensinados aos alunos das escolas militares já na primeira semana de aula. Deixar passar a atitude de Pazuello em branco criaria um precedente considerado muito perigoso.

De outro lado, há um temor no Comando do Exército de que o comandante Paulo Sérgio determine, por exemplo, a prisão de Pazuello e seja desautorizado por Bolsonaro, que, como presidente, é comandante em chefe das Forças Armadas. Jamais ocorreu algo assim, já que se trata de uma decisão monocrática do comandante, mas, com Bolsonaro, tudo é tido como possível.

Desautorizar comandante do Exército, que acaba de assumir após a crise provocada com a demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e de todos os três comandantes – do Exército, da Marinha e da Aeronáutica –, seria arriscado para o próprio Bolsonaro e poderia, inclusive, inviabilizar a permanência de Paulo Sérgio no Comando. Logo, o momento é de muitas conversas e muita tensão.