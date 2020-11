Gean Loureiro é reeleito prefeito de Florianópolis no 1º turno

FLORIANÓPOLIS – O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (DEM), foi reeleito em primeiro turno em Florianópolis com 53,46% dos votos válidos. O resultado foi confirmado às 19h50 deste domingo, 15, pelo TRE-SC, com 100% dos votos apurados.

Em segundo lugar ficou o candidato do PSOL, professor Elson Pereira, com 18,13%. Pedrão (PL), com 14,21%, e Angela Amin (PP), com 7,42%, aparecem na sequência. Votos brancos e nulos totalizaram 2,52% e 4,85, respectivamente.

Após a confirmação do resultado, Gean agradeceu eleitores e comemorou a vitória em primeiro turno, que não ocorria na cidade há 20 anos. “Isso aumenta ainda mais a minha responsabilidade de continuar esse trabalho. É importante frisar que o trabalho venceu a política”, declarou Loureiro, ao criticar os ataques sofridos.

A corrida eleitoral em Florianópolis teve mudança de cenário após denúncias de uma ex-comissionada contra Loureiro, em um suposto caso de estupro. Mas, para frustração dos opositores, a campanha de Gean cresceu nas pesquisas após o episódio.

A grande derrota no pleito é da ex-prefeita e deputada federal Angela Amin, que largou em segundo lugar e amargou a quarta posição, com praticamente metade dos votos do terceiro colocado.