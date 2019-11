Gastos da monarquia e baile da Ilha Fiscal são criticados na imprensa

Este texto faz parte do projeto EstadãoRepública130

O baile da Ilha Fiscal e os gastos feitos pela monarquia provoca a reação da imprensa republicana, que se dedica a publicar os detalhes escandalosos da festa e o desperdício de recursos do tesouro para homenagear os oficiais chilenos do encouraçado Cochrane.

Ao mesmo tempo, os republicanos fazem os ajustes finais na conspiração que levará à mudança do regime. Francisco Glicério sairá de São Paulo e irá ao Rio para se juntar a Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant e ao marechal Deodoro da Fonseca. Em reunião no Clube Militar, Constant reunirá mais de uma centena de oficiais.

Esses são alguns dos episódios do últimos momentos da Monarquia tratados pelos perfis do projeto EstadãoRepública130, que usa tuítes de personagens históricos para contar os 30 dias que antecederam a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889 (as publicações também podem ser acompanhadas pela hashtag #ER130.

Apresenta os projetos de reforma das leis dos bancos de emissão e da eleição, e os da generalisação do suffragio e da naturalisação tacita que deve passar nas tres discussões também. Lei amanhã em A Província.#aProvinciadeSãoPaulo #ER130 — Rangel Pestana (@rangelpestanaER) November 10, 2019

Os jornais republicanos continuam a cobrar do governo do Visconde de Ouro Preto explicações pelo acordo com o Banco Nacional do Brasil, que garantia ao banco privado o monopólio da emissão de títulos da dívida pública. Os republicanos de origem liberal eram particularmente contrários ao acordo.

As críticas ao gabinete de Ouro Preto ganharam ainda o apoio de José do Patrocínio, que se aproxima dos republicanos. A Cidade do Rio, jornal dirigido pelo abolicionista censura a Igreja em razão da decisão de proibir o rito católico nas homenagens fúnebres ao senador Vieira da Silva, que era grão-mestre da maçonaria. A publicação chama o bispo Pedro Maria de Lacerda de energúmeno.

Substituiu-o nosso colega do jornal do Commercio , o Dr. Pederneiras. Esteve presente a família imperial e o espetáculo terminou à 1 ½ horas da noite. Será o banquete oferecido pelo ilustrado príncipe d. Pedro Augusto. #ER130 #Chile pic.twitter.com/zyQvx7O6A9 — José do Patrocínio (@ze_patrocinioER) November 5, 2019

Por fim, o jornal republicano Diário de Notícias, dirigido por Rui Barbosa, cita publicação francesa para dizer que a Monarquia no Brasil era “planta exótica transplantada para solo brasileiro, que não é propício a esse tipo de vegetação e não lhe permite durar”.

Como vão das coisas. Diz a Província: “Nessa serie de más administrações quase succedem sem energica reacção popular, o Brazil vae ser um paiz de ingenuos, explorado pelos mais velhacos e eternamente gosado pelos mais habeis”. #ER130https://t.co/A4nIWxj1Zu — Benjamin Constant (@ben_constantER) November 10, 2019

"@defonsecaER é o símbolo dos valores que de uma Nação; sua fortaleza é símbolo de um Exército que sabe ser o esteio da Pátria.” #BraçoForte #ER130 pic.twitter.com/DyD3kCVQKF — Benjamin Constant (@ben_constantER) November 9, 2019

“Mais de cem oficiais no clube militar. É preciso mudar essa política caduca, política de homens completamente ignorantes e sem patriotismo algum”. #IntervençãoJá #ER130 — Benjamin Constant (@ben_constantER) November 9, 2019

Na Provínica: “Os liberaes têm inveja dos maus actos da administração conservadora e, contando com o abatimento do espírito público, procedem peior e nos dão catos que fazem a gente ter saudades dos conservadores no governo. #IlsSontTousLaMemeChose #ER130https://t.co/LXMtFi4c5J — Quintino Bocayuva (@quintino_bocaER) November 10, 2019

“O grande baile a ilha Fiscal é uma homenagem aos nossos ilustres visitantes chilenos.” #ER130 — Dom Pedro II (@dompedro2ER) November 9, 2019

Baila hoje a princesa Baila hoje a monarquia, mas a nação brasileira dança de noite e de dia. A redentora princesa festeja a fidalguia, mas toda essa luz acesa ilumina a infantaria. #ClubMilitar #ER130 — PIPÓCAS (@pipocasER) November 9, 2019

O baile é hoje. Usarei um vestido preto com listras brancas com um bordado em ouro. #LetoutRio. #ER130 — Princesa Isabel (@princesaisaER) November 9, 2019

É hoje o baile da ilha Fiscal. O monarca e alguns dos principais personagens do regime comparecerem à ilha na baía de Guanabara. Os republicanos criticam a festança em homenagem aos marinheiros chilenos. #ER130 — Estadão República 130 anos (@_vivarepublica_) November 9, 2019

Dom Pedro, mercê de seu espírito contemporizador e de sua prodigiosa dissimulação, tem sabido conservar , até hoje, na mão de ferro, enluvada em veludo, um poder sem contrapeso ou limite. #ER130 — Rui Barbosa (@ruibarbosaER) November 8, 2019