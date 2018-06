Fux pretende levar para julgamento ações penais de Bolsonaro nos próximos 6 meses

BRASÍLIA - O ministro Luiz Fux , do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nessa quinta-feira (01) que acredita que as duas ações penais de sua relatoria em que o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) é réu podem ser julgadas nos próximos seis meses.

As duas ações penais deverão ser julgadas pela Primeira Turma do STF. Numa delas, o pré-candidato à Presidência da República é réu por injúria e apologia ao crime. A autora é a deputada federal Maria do Rosário (PT/RS), sobre quem Bolsonaro declarou, em 2014, que "não estupraria a deputada porque ela não mereceria". A outra denúncia é do Ministério Público Federal (MPF), que enxerga, na conduta do deputado, incitação ao crime de estupro.

++ 'Mensagem de Cármen Lúcia foi importante', diz Fux

++ Prestes a assumir TSE, Fux diz que 2018 será 'desafiador'

"São duas ações penais, uma privada, outra pública. Uma está mais adiantada que a outra, numa delas falta oitiva de três testemunhas. Então, o ideal é julgar junto, porque os fatos são os mesmos, a categorização é que ficou diferente", disse Fux a jornalistas.