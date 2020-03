Frentes parlamentares repudiam declaração de Eduardo Bolsonaro sobre coronavírus e China

BRASÍLIA - A Frente Parlamentar Brasil-China repudiou nesta quinta, 19, a declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do presidente, que culpou o regime comunista chinês pela pandemia do novo coronavírus. O episódio abriu uma crise diplomática entre os países, com inédita reação de diplomatas de Pequim.

A frente disse que Eduardo agiu "irresponsavelmente" ao tentar "imputar à nação chinesa a culpa pelo surgimento do novo coronavírus". "Não cabe a um parlamentar alimentar teorias conspiratórias e, por conseguinte, colocar em xeque mais de 45 anos de amizade e parceria entre duas grandes nações que sempre se respeitaram", diz nota assinada pelo presidente, deputado Fausto Pinato (SP).

Pinato cobrou que o governo brasileiro apure ameaças ao embaixador da China em Brasília, Yang Wanming. O diplomata relatou ter sofrido ameaças nas redes sociais e depois apagou a mensagem. "Tal imprudência, além de ser um atentado às nossas relações diplomáticas, ainda contribuíram para que o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, se tornasse alvos de ameaças em relação à sua segurança pessoal."

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) repudiou indiretamente as declarações de Eduardo, divulgando uma nota para citar a parceira entre os países. A China é a maior parceira comercial do agronegócio brasileiro.

"A Frente Parlamentar da Agropecuária, composta por quase 300 parlamentares do Congresso Nacional, deseja manter no mais alto nível as relações bilaterais entre Brasil e China, lembrando que declarações isoladas não representam o sentimento da nação ou de qualquer setor", diz a nota assinada pelo presidente da bancada, deputado Alceu Moreira (MDB-RS). O texto não cita o deputado do PSL.

PSL PEDE DESCULPAS

Partido de Eduardo, o PSL ressaltou que a China tem colaborado com o Brasil. "Dizer que a China foi omissa e escondeu da comunidade internacional tal hecatombe é, no mínimo, injusto. Em nome do povo brasileiro, o PSL pede desculpas ao Partido Comunista Chinês, ao governo e ao povo daquele país", relatou o partido em nota assinada pelo presidente e deputado Luciano Bivar (PSL-PE).

O Estado não conseguiu contato com o deputado. A embaixada chinesa disse que só vai se manifestar por nota e por meio das redes sociais.