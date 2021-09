Frente Parlamentar do Caminhoneiro critica bloqueios e pede 'apoio urgente' da Polícia Rodoviária

BRASÍLIA - Diante dos protestos realizados nas estradas pelo País, a Frente Parlamentar Mista do Caminhoneiro Autônomo e Celetista enviou ofícios a autoridades nesta quarta-feira, 8, em que pede "apoio urgente" e uma ação imediata das forças de segurança pública para garantir o trânsito da categoria pelas rodovias. No documento enviado ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao Ministério da Infraestrutura, à Presidência da República e outros órgãos, a frente critica os bloqueios e afirma que, em decorrência dos atos iniciados no 7 de Setembro, ainda ocorrem obstruções de trânsito em estradas federais "com madeiras, pedras e pneus".

Presidente da frente, o deputado Nereu Crispim (PSL-RS) descreveu também que existem ameaças à integridade física e danos ao patrimônio dos transportadores. "Também ameaças à integridade física e danos ao patrimônio com lançamento de pedras contra caminhões de caminhoneiros e transportadores e contra a nossa Constituição, no que se refere ao livre direito de ir e vir", afirma no ofício.

De acordo com informações da PRF divulgadas pelo Ministério da Infraestrutura no fim da tarde desta quarta, as concentrações nas estradas são registradas em oito Estados. Também segundo a pasta, a PRF já atua para desmobilizar os bloqueios até 0h do dia 9/9;

O fato de o ofício ter sido enviado pela frente parlamentar Mista do Caminhoneiro reforça a falta de unanimidade da categoria sobre a paralisação. Como mostrou o Estadão/Broadcast, entidades que representam caminhoneiros autônomos e que chamam mobilizações a favor de demandas específicas da categoria não aderiram aos atos. Na semana passada, representantes da categoria já consideravam que poderia haver a presença pontual de transportadores nos movimentos, mas de forma isolada, sem organização associativa.

Esse entendimento é endossado pelo Ministério da Infraestrutura. Em nota, a pasta afirmou que os atos não são organizados por qualquer entidade setorial do transporte rodoviário de cargas e que a composição das mobilizações é heterogênea.

No ofício da frente parlamentar, o deputado afirmou que os bloqueios estão sendo realizados de forma "intransigente, agressiva e ameaçadora aos direitos constitucionais". "Estaremos enviando prontamente a essa diretoria Geral a partir desse momento todas as imagens e mensagens que nos forem relatadas por caminhoneiros e transportadores que ocorrem nas estradas federais, para providências", relatou o parlamentar.

"Pedimos à Vossa Senhoria, apoio urgente e diligência imediata das Forças de Segurança pública, em Especial da Polícia Rodoviária Federal de cada região do país para cumprir e fazer cumprir a legislação brasileira, garantir a liberdade dos caminhoneiros, conter e evitar intercorrências do tipo e sua evolução", solicitou.

As paralisações também criticadas pela Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística), que divulgou nota de repúdio aos atos e os classificou como políticos e dissociados das reivindicações da categoria de caminhoneiros autônomos.

“A NTC deixa claro que não apoia esse movimento, repudiando-o, orientando as empresas de transporte a seguirem em sua atividade e orientando os seus motoristas para em caso de bloqueio ao trânsito dos seus veículos acionarem imediatamente a autoridade policial solicitando sua liberação”, afirmou.