Francisco Mesquita: 'Nunca o poder foi tão repartido'

Na abertura do Summit Brasil, realizado pelo Estado em parceria com The New York Times Big Ideas, o diretor-presidente do Grupo Estado, Francisco Mesquita Neto, afirmou que objetivo do evento foi reunir pensadores para discutir a nova relação entre o poder em suas várias formas e a sociedade, principalmente após a disseminação das novas tecnologias de comunicação e interação. A seguir, afirmou:

“Hoje, o jornal O Estado de S. Paulo é uma plataforma de notícias e debate comprometida com a busca de um futuro melhor para o Brasil. Somos assim desde nossa fundação em 1875, quando o Estadão, então a Província de São Paulo, opôs-se ao Império e à escravidão. Na ocasião, o Estadão olhou para o futuro ao vislumbrar um país que fosse uma República de homens livres.

Os valores do Estadão, desde sua fundação, são liberdade, democracia, independência e credibilidade. Nossa credibilidade nos permite agir com independência, no intuito de promover a democracia e a liberdade sempre com um olhar para o futuro. Tal olhar é otimista, se entendermos que otimismo não é apenas esperar o melhor, mas contribuir ativamente para que o melhor aconteça.

Acreditamos que o jornalismo contribui para a melhoria do País e para a democracia, quando eleva a qualidade do debate público. E nunca foi possível levar o debate público a tanta gente quanto hoje com a ajuda da tecnologia. O Estadão atinge mais de 27 milhões de pessoas mensalmente com suas plataformas.

Excelência

A essência da nossa atividade, hoje como no passado, é produzir jornalismo de excelência. A tecnologia digital nos permite entregar esse jornalismo dentro da jornada do leitor, em diálogo permanente com ele nas mais diversas plataformas: impressos, vídeos, textos, podcasts, eventos como este, lives em redes sociais. O relacionamento honesto, transparente e constante com leitores constitui o centro do que entendemos por jornalismo de hoje.

O jornalismo contribui para o debate público quando estabelece os fatos incontestáveis sobre os quais se assenta a conversa inteligente, quando se posiciona em relação a eles, quando identifica as vozes que buscam debate de alto nível e quando coloca essas vozes em contato. Essa é a vocação de uma plataforma de notícias e de debates. Numa democracia, muitas vozes vêm de representantes eleitos e num país continental como o Brasil, elas são múltiplas. Vêm de representantes executivos e legislativos nas esferas federal, estadual e municipal.

Mas o debate não se limita aos eleitos e a épocas de eleição, ele é constante. Os representantes do povo se submetem quase em tempo real ao escrutínio da sociedade. A imprensa, com o auxílio crescente da tecnologia, é uma das ferramentas essenciais para esse escrutínio.

O Summit Brasil pretende reunir todos esses atores, políticos, imprensa e sociedade civil. O tema deste encontro é o poder e nunca o poder foi tão repartido quanto na era digital. Somos todos cada vez mais os atores da República que construímos. E ao debater seus rumos podemos criar no futuro uma República cada vez melhor, mais livre e mais democrática.”