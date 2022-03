Foto em Bíblia distribuída decreta saída de Milton Ribeiro do MEC

A revelação da distribuição de bíblias com a foto de Milton Ribeiro em evento oficial do Ministério da Educação pôs fim à gestão do ministro-pastor. A saída veio no mesmo dia em que o Estadão publicou a imagem impressa nos exemplares da Bíblia editada pela Igreja Cristo Para Todos, do pastor Gilmar Santos. Em dez dias, uma série de reportagens revelou como o MEC foi capturado pela atuação dos pastores Gilmar e Arilton Moura com a anuência do ministro.

Ontem, o Estadão mostrou que, na segunda página da Bíblia distribuída em evento do MEC e na presença de Ribeiro, consta agradecimento especial ao ministro pela “comunhão especial com o pastor Gilmar Santos”. O texto traz ainda uma menção ao prefeito de Salinópolis (PA), Kaká Sena (PL), “pelo patrocínio dessas bíblias”. A veiculação da imagem do ministro, para especialistas em Direito Público, pode configurar em crime.

Leia Também Gabinete paralelo: entenda o escândalo com pastores no MEC

A ilegal mistura do público com o privado culminando em casos de cobrança de propina pelos pastores ligados a Ribeiro foi exposta em reportagens publicadas pelo Estadão a partir do dia 18 deste mês. A primeira delas trazia a revelação da existência de um gabinete paralelo no MEC, sob liderança do pastor Gilmar Santos e com atuação do também pastor Arilton Moura. Os religiosos abriam as portas do gabinete de Ribeiro para prefeitos. Em outra frente, os pastores levavam o ministro a eventos regionais.

Salinópolis foi um dos locais visitados por Ribeiro e os pastores para atender prefeitos que buscavam acessar recursos federais para a área da educação. O encontro em que houve distribuição de bíblias com a foto promovendo a imagem do ministro ocorreu em julho do ano passado.

Ouro

O Estadão revelou também o primeiro relato sobre cobrança de propina pelos pastores. O prefeito de Luís Domingues (MA), Gilberto Braga (PSDB), disse que Arilton Moura pediu R$ 15 mil de sinal para “protocolar” a demanda no MEC e mais 1 kg de ouro quando as verbas do orçamento federal fossem reservadas.

O ministro tentou resistir. Em entrevista, disse que pediu investigação na Controladoria-Geral da União (CGU) e declarou que tinha se afastado dos pastores em agosto do ano passado ao receber denúncia de suposta cobrança de propina. No entanto, mesmo após ser informado do esquema, Ribeiro continuou se encontrando com os religiosos tanto no ministério como em eventos externos.

A saída de Ribeiro, o primeiro ministro de Bolsonaro que deixa o cargo por suspeita de corrupção revelada pela imprensa, tem um propósito de estancar a sangria do governo e também o de preservar a imagem do próprio pastor.

Desdobramentos

O caso está na Polícia Federal, no Ministério Público Federal e no Tribunal de Contas da União (TCU). Numa petição enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), o procurador-geral da República, Augusto Aras, citou as reportagens do Estadão e pediu abertura de inquérito para apurar o envolvimento do ministro com os dois pastores.