‘Fórum Estadão’ debate papel do País no cenário mundial

O Estado realizará na próxima quarta-feira o 3.º fórum para debater os caminhos possíveis para a reconstrução do Brasil à luz das eleições gerais de outubro. Desta vez, o evento vai abordar qual deve ser o papel do Brasil no mundo e a importância de o País firmar um novo pacto federativo. O evento é gratuito e aberto ao público, mediante incrição prévia. Com transmissão em tempo real pelo portal estadao.com.br, o seminário terá a apresentação da jornalista Eliane Cantanhêde, colunista do Estado.

O seminário será dividido em dois painéis. O primeiro, com início às 9h40, será composto pelo diplomata Rubens Barbosa, pelo ex-ministro das Relações Exteriores Celso Lafer e pela economista Lídia Goldenstein. Os três vão discutir, juntamente com a plateia, a melhor forma de recolocar o Brasil em uma posição de destaque na conjuntura externa, tanto na política como na economia.

Presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Barbosa já declarou que o Brasil foi “apanhado no contrapé” quando se trata de política internacional. “Quando a gente estava fechando a economia, o mundo estava se abrindo. Agora que mudou o governo e a gente quer participar do comércio internacional, há esse movimento de maior protecionismo, na Europa e nos Estados Unidos, para proteger o emprego”, disse ao Estado.

Barbosa foi um dos entrevistados da série A Reconstrução do Brasil, conjunto de reportagens publicadas no Estado entre setembro de 2016 e janeiro de 2017 que virou livro.

O segundo painel vai abordar a importância de se firmar um novo pacto federativo – reforma considerada por analistas necessária, mas de difícil realização. Os convidados são o chefe da Assessoria Especial do Ministério da Fazenda, Marcos Mendes; o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski; e a professora da Escola de Administração de Empresas da FGV Cibele Franzese.

A série de fóruns já debateu a necessidade de se modernizar a Constituição e caminhos para o crescimento. Ainda neste semestre outros três seminários vão discutir governança, saúde e educação. Os eventos, gratuitos e abertos ao público, tem apoio do Centro de Liderança Pública (CLP), do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Irice) e da Tendências Consultoria Integrada.

SERVIÇO:

FÓRUM ESTADÃO A RECONSTRUÇÃO DO BRASIL - A FORÇA DO FEDERALISMO E A INTEGRAÇÃO GLOBAL.

DATA: 25 DE ABRIL. HORÁRIO: 9h30 ÀS 12h.

LOCAL: UNIBES CULTURAL (RUA OSCAR FREIRE, 2.500, PINHEIROS, SÃO PAULO, SP).

INSCRIÇÕES: WWW.ESTADAO.COM.BR/E/FORUM3