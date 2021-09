Forças Armadas têm contingente de prontidão no 7 de Setembro

As Forças Armadas mobilizaram um contingente para ficar de prontidão, que é quando o efetivo permanece nas bases e quartéis, pronto para entrar em ação nesta terça-feira, 7. Segundo apurou o Estadão, está mobilizado apenas o contingente mantido em alerta todas as vezes em que há manifestações de rua confirmadas.

De acordo com um oficial do Comando de Operações Terrestres (Coter) do Exército, esta missão, dependendo da expectativa de emprego, é atribuída às unidades preparadas para agir sob os termos das ações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Nessa linha estão, por exemplo, determinados grupos de infantaria leve.

Os militares que recebem o treinamento utilizam equipamentos próprios para a tarefa, como capacetes antichoque com viseira, coturnos amortecedores, uma espécie de armadura para proteger braços, tórax e pernas, alem de escudo, cassete e armamento defensivo.

Cada situação exige uma tática diferente. A tropa pode ser lançada para "preservar recursos do estado nacional ou para neutralizar ameaças", segundo o oficial ouvido pelo Estadão.