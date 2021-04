Flávio Bolsonaro vai acionar Conselho de Ética contra Kajuru

RIO – Filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) vai entrar com uma representação contra o colega Jorge Kajuru (Cidadania-GO) no Conselho de Ética do Senado.

Em conversa por telefone divulgada pelo próprio Kajuru nas redes sociais, Bolsonaro dá a entender que, se houver pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, a instalação da CPI pode ser revista.

O presidente reclamou da divulgação da gravação e cobrou autorização judicial. “A gravação é só com autorização judicial. Agora, gravar o presidente e divulgar... E outra, só para controle, falei mais coisas naquela conversa lá. Pode divulgar tudo da minha parte, tá?”, disse Bolsonaro.

A representação de Flávio deve apontar que houve uma suposta quebra de decoro por parte de Kajuru. No entanto, não há proibição voltada para atitudes como a do senador, já que Kajuru era um dos participantes da conversa.

Pouco depois, Kajuru divulgou um novo trecho da gravação. Nele, o presidente diz que “teria que sair na porrada” com o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder da oposição na Casa. A afirmação se deu após o interlocutor afirmar que não participaria de uma CPI que tivesse como foco esmiuçar somente a omissão do governo federal no combate à pandemia.

“Se você não participa, daí a canalhada lá do Randolfe Rodrigues vai participar. E vai começar a encher o saco. Daí, vou ter que sair na porrada com um bosta desse”, afirma Bolsonaro.