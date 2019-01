Flávio Bolsonaro teve movimentação bancária incompatível com renda, diz revista

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), obtido pela revista Veja, aponta transações bancárias do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) que estariam acima da sua capacidade financeira. Segundo o documento, o filho do presidente teria movimentado mais de R$ 632 mil entre agosto de 2017 e janeiro de 2018.

O valor recebido, nos cálculos do órgão, está cerca de R$ 90 mil acima do que ele teria recebido com seu salário de deputado estadual e sua atividade como empresário, em uma franquia da marca de chocolates Kopenhagen. Segundo a revista, o relatório do Coaf não informa se uma nova fonte de dinheiro, além das duas atividades, foi identificada.

A revista ainda rebate uma afirmação, que Flávio sustentou em uma entrevista à TV Record que foi ao ar no dia 20 de janeiro, de que ele teve rendimentos maiores como empresário do que como deputado. Segundo o relatório citado na reportagem, no período de seis meses analisado Flavio teria recebido R$ 131 mil com seus salários na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), e R$ 120 mil com a empresa.

A reportagem ainda afirma que o rendimento com a loja declarado pelo deputado, de R$ 20 mil por mês, está acima da média de outras franquias da mesma marca. Segundo "fontes do mercado" ouvidas pela revista, o lucro das lojas da franquia no Rio variam de R$ 8,4 mil a R$ 10 mil mensais.

Apartamento. Após revelações de que teria recebido depósitos fracionados em sua conta bancária, que totalizaram R$ 96 mil, Flávio disse que a origem do dinheiro seria a venda de um apartamento no Rio de Janeiro. O comprador do imóvel confirmou o pagamento em espécie, conforme confoirmou o Estado. Sobre as novas revelações de transações bancárias suspeitas, o filho do presidente não se pronunciou.